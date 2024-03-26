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26 марта, 10:32

Силы ПВО РФ за сутки сбили 131 украинский беспилотник и две ракеты С-200

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за минувшие сутки сбили 131 украинский беспилотник и две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Также наши военнослужащие уничтожили 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о поражении 13 воздушных целей. По его словам, два человека пострадало. Кроме того, оказались повреждены 20 частных жилых домовладений и одна хозпостройка. В МО РФ заявили, что средства ПВО уничтожили 13 снарядов РСЗО "Вампир" в Белгородской области. А утром силы противовоздушной обороны уничтожили два снаряда РСЗО "Град" над регионом. По данным МЧС, двое пожарных получили ранения в результате обстрела здания пожарно-спасательной части № 43 в селе Головчино.

Число пострадавших при обстреле села Головчино в Белгородской области выросло до трёх
Число пострадавших при обстреле села Головчино в Белгородской области выросло до трёх
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ТАСС / Александр Полегенько

Иван Косицын
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