Силы ПВО РФ за сутки сбили 131 украинский беспилотник и две ракеты С-200
Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за минувшие сутки сбили 131 украинский беспилотник и две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Также наши военнослужащие уничтожили 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о поражении 13 воздушных целей. По его словам, два человека пострадало. Кроме того, оказались повреждены 20 частных жилых домовладений и одна хозпостройка. В МО РФ заявили, что средства ПВО уничтожили 13 снарядов РСЗО "Вампир" в Белгородской области. А утром силы противовоздушной обороны уничтожили два снаряда РСЗО "Град" над регионом. По данным МЧС, двое пожарных получили ранения в результате обстрела здания пожарно-спасательной части № 43 в селе Головчино.
ТАСС / Александр Полегенько