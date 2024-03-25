Над Ростовской областью сбили две модифицированные ракеты С-200

Российские средства ПВО уничтожили над территорией Ростовской области две зенитные управляемые ракеты С-200, модифицированные для ударов по земле. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Около 15:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку переоборудованными для поражения наземных целей зенитными ракетами С-200 по объектам на территории РФ", — говорится в сообщении ведомства.