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25 марта, 13:28

Над Ростовской областью сбили две модифицированные ракеты С-200

МО РФ: Средства ПВО уничтожили две ракеты С-200 над Ростовской областью

Российские средства ПВО уничтожили над территорией Ростовской области две зенитные управляемые ракеты С-200, модифицированные для ударов по земле. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Около 15:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку переоборудованными для поражения наземных целей зенитными ракетами С-200 по объектам на территории РФ", — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее губернатор региона Василий Голубев уточнял, что подразделения ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском. По предварительным данным, обломки снарядов упали в поле, повреждённых объектов и пострадавших нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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