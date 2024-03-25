Над Ростовской областью сбили две модифицированные ракеты С-200
МО РФ: Средства ПВО уничтожили две ракеты С-200 над Ростовской областью
Российские средства ПВО уничтожили над территорией Ростовской области две зенитные управляемые ракеты С-200, модифицированные для ударов по земле. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Около 15:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку переоборудованными для поражения наземных целей зенитными ракетами С-200 по объектам на территории РФ", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее губернатор региона Василий Голубев уточнял, что подразделения ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском. По предварительным данным, обломки снарядов упали в поле, повреждённых объектов и пострадавших нет.
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