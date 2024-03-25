МО: Средствами ПВО 11 украинских беспилотников перехвачены в Ростовской области

Российские военные предотвратили попытку киевского режима атаковать объекты на территории нашей страны при помощи беспилотников. Средствами противовоздушной обороны были поражены 11 БПЛА в Ростовской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Ночью 25 марта <...> дежурными средствами ПВО одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов были перехвачены над территорией Ростовской области", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев сообщал, что сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошёл пожар, в результате которого были временно выведены из эксплуатации два энергоблока. Он уточнил, что отключились две высоковольтные линии, добавив, что энергоснабжение уже восстановлено.