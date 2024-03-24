ВКС России групповым ударом разнесли место сборки катеров и нарушили выпуск оружия ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования и БПЛА по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки безэкипажных катеров на Украине. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

"В результате удара дезорганизована работа предприятий промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов, а также уничтожены военная техника и средства поражения иностранного производства, переданные Украине странами НАТО", — сообщили в Минобороны и подчеркнули, что все цели удара достигнуты.