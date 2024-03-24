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24 марта, 11:13
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ВКС России групповым ударом разнесли место сборки катеров и нарушили выпуск оружия ВСУ

Нанесён групповой удар по объектам энергетики и местам сборки катеров на Украине

Фото © Минобороны РФ

Фото © Минобороны РФ

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования и БПЛА по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки безэкипажных катеров на Украине. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

"В результате удара дезорганизована работа предприятий промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов, а также уничтожены военная техника и средства поражения иностранного производства, переданные Украине странами НАТО", — сообщили в Минобороны и подчеркнули, что все цели удара достигнуты.

Также стало известно, что Вооружённые силы РФ атаковали аэродром Воздушных сил ВСУ, располагающийся в Мартыновке Николаевской области. Ударом удалось уничтожить два украинских бомбардировщика Су-24, которые участвовали в ночном обстреле Севастополя. Самолёты были модернизированы для возможности запуска иностранных снарядов.

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Андрей Бражников
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