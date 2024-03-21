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21 марта, 04:03

Вертолёты ВКС РФ поразили опорник ВСУ под Купянском

МО: Ударная авиация ВКС РФ поразила опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Российские военнослужащие продолжают атаковать противника в зоне проведения специальной военной операции. Как предаёт в телеграм-канале Минобороны РФ, недавно на Купянском направлении ударная авиация ВКС РФ поразила опорный пункт, а также скопление живой силы и техники ВСУ.

Вертолёты ВКС РФ поразили опорник ВСУ под Купянском. Видео © Telegram / Минобороны России

В ведомстве сообщили, что удар по позициям украинских военных был нанесён с кабрирования неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Эту ситуацию прокомментировал командир вертолёта Ми-35М с позывным Татарин. По словам лётчика, поставленная задача была выполнена с отличным результатом.

Также он рассказал, что первой целью был опорник ВСУ на переднем крае, а второй — скопление техники и живой силы противника. После того, как вертолёты отстрелялись по целям, ударная авиация, спрятавшись за рельефами местности, благополучно вернулась к месту базирования.

"Задача выполнена с отличным результатом, цель была достигнута", — заявил Татарин.

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Раскрыты колоссальные потери ВСУ на одном из самых горячих участков фронта

Накануне, 20 марта, Минобороны РФ сообщило, что ВСУ за сутки потеряли до 650 военных на Белгородском направлении. Помимо этого, украинские войска лишились двух боевых бронированных машин и двух боевых машины реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Алексей Соловьёв
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