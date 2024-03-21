Российские военнослужащие продолжают атаковать противника в зоне проведения специальной военной операции. Как предаёт в телеграм-канале Минобороны РФ, недавно на Купянском направлении ударная авиация ВКС РФ поразила опорный пункт, а также скопление живой силы и техники ВСУ.

Вертолёты ВКС РФ поразили опорник ВСУ под Купянском. Видео © Telegram / Минобороны России

В ведомстве сообщили, что удар по позициям украинских военных был нанесён с кабрирования неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Эту ситуацию прокомментировал командир вертолёта Ми-35М с позывным Татарин. По словам лётчика, поставленная задача была выполнена с отличным результатом.

Также он рассказал, что первой целью был опорник ВСУ на переднем крае, а второй — скопление техники и живой силы противника. После того, как вертолёты отстрелялись по целям, ударная авиация, спрятавшись за рельефами местности, благополучно вернулась к месту базирования.

"Задача выполнена с отличным результатом, цель была достигнута", — заявил Татарин.