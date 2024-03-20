Раскрыты колоссальные потери ВСУ на одном из самых горячих участков фронта

За минувшие сутки украинская сторона потеряла до 420 солдат на Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Подразделения Южной группировки войск в результате успешных действий заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Андреевка, Клещеевка, Новомихайловка и Георгиевка (ДНР)", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, в районе населённого пункта Белогоровка (ЛНР) наши бойцы отразили контратаку формирований 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Помимо живой силы противник за прошедшие сутки лишился танка, двух боевых бронированных машин и восьми автомобилей, добавили в министерстве.