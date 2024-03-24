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24 марта, 10:47

Войска России нашли и уничтожили украинские Су-24, атаковавшие ночью Севастополь

Вооружённые силы Российской Федерации атаковали аэродром Воздушных сил ВСУ, располагающийся в Мартыновке Николаевской области. Ударом удалось уничтожить два украинских бомбардировщика Су-24, которые участвовали в ночном обстреле Севастополя. Самолёты были модернизированы для возможности запуска иностранных снарядов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

"Полные итоги удара (по аэродрому Мартыновка. — Прим. Life.ru) не все известны, однако можно смело говорить о двух самолётах Су-24, переделанных под запуски иностранных ракет, и про большой склад авиационных ракет, взрыв на котором вызвал очень сильную детонацию, которую слышали и ощущали за 12 километров от аэродрома", — рассказал Сергей Лебедев.

Цели для российского удара помогала определить его агентура из Одессы, которая сообщила Лебедеву о сверхзвуковых самолётах, летающих над городом на огромных скоростях. Он сделал предположение, что это и есть те самые бомбардировщики, которые ночью обстреляли Севастополь дальнобойными ракетами иностранного производства.

После обстрела ВВС Украины собирались посадить самолёты на Мартыновском аэродроме, чтобы провести заправку и пополнить боекомплект. Российские силы нанесли свой удар тогда, когда украинские Су-24 произвели посадку, рассказывает Лебедев.

"Очень быстрая и качественная работа русских бойцов", — отметил подпольщик.

Пять морских катеров повреждены при массированной атаке ВСУ на Севастополь
Пять морских катеров повреждены при массированной атаке ВСУ на Севастополь

Ранее Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Севастополю. Губернатор города заявил, что военнослужащие ВС РФ вели работу по уничтожению целей в воздухе, в итоге силы ПВО сбили более десяти ракет. В результате массированной атаки пострадал несовершеннолетний, а также была ранена женщина.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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