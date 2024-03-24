Войска России нашли и уничтожили украинские Су-24, атаковавшие ночью Севастополь

Вооружённые силы Российской Федерации атаковали аэродром Воздушных сил ВСУ, располагающийся в Мартыновке Николаевской области. Ударом удалось уничтожить два украинских бомбардировщика Су-24, которые участвовали в ночном обстреле Севастополя. Самолёты были модернизированы для возможности запуска иностранных снарядов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

"Полные итоги удара (по аэродрому Мартыновка. — Прим. Life.ru) не все известны, однако можно смело говорить о двух самолётах Су-24, переделанных под запуски иностранных ракет, и про большой склад авиационных ракет, взрыв на котором вызвал очень сильную детонацию, которую слышали и ощущали за 12 километров от аэродрома", — рассказал Сергей Лебедев.

Цели для российского удара помогала определить его агентура из Одессы, которая сообщила Лебедеву о сверхзвуковых самолётах, летающих над городом на огромных скоростях. Он сделал предположение, что это и есть те самые бомбардировщики, которые ночью обстреляли Севастополь дальнобойными ракетами иностранного производства.

После обстрела ВВС Украины собирались посадить самолёты на Мартыновском аэродроме, чтобы провести заправку и пополнить боекомплект. Российские силы нанесли свой удар тогда, когда украинские Су-24 произвели посадку, рассказывает Лебедев.

"Очень быстрая и качественная работа русских бойцов", — отметил подпольщик.