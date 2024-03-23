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23 марта, 20:32

Развожаев: Несколько воздушных целей сбито в Севастополе, пострадал ребёнок

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе было сбито несколько воздушных целей. По его данным, есть пострадавшие — ранения получил несовершеннолетний.

"Сбито несколько воздушных целей. По информации от спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о том, что в районе улице Щербака ребёнок получил осколочное ранение", — написал он в своём телеграм-канале.

Кроме того, обломки упали в районе Индустриальной, загорелось авто и трава на участке.

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Напомним, некоторое время назад в Севастополе было объявлена воздушная тревога. Губернатор города сообщал, что военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. Кроме того, было перекрыто движение по Крымскому мосту.

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Shutterstock / FOTODOM

Николь Вербер
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