Развожаев: Несколько воздушных целей сбито в Севастополе, пострадал ребёнок

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе было сбито несколько воздушных целей. По его данным, есть пострадавшие — ранения получил несовершеннолетний.

"Сбито несколько воздушных целей. По информации от спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о том, что в районе улице Щербака ребёнок получил осколочное ранение", — написал он в своём телеграм-канале.

Кроме того, обломки упали в районе Индустриальной, загорелось авто и трава на участке.