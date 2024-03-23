Гладков: Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Воздушная тревога объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков, обратившись к местным жителям в своём телеграм-канале.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал губернатор.
По данным SHOT, местные жители сообщают о звуках взрывов в Шебекинском и Белгородском районах, а также в районе Харгоры.
Напомним, днём сообщалось, что системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. При этом в результате утренней атаки ВСУ на регион погиб один человек, не менее пяти получили ранения.
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