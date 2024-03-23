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23 марта, 11:44

Беспилотник атаковал Оскольский электрометаллургический комбинат

Ночью с помощью беспилотника самолётного типа был атакован Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК) в Белгородской области. Об этом сообщили на странице завода в социальной сети "ВК".

"В ночь на 23 марта ОЭМК подвергся атаке БПЛА самолётного типа. Повреждений оборудования и пострадавших нет. Комбинат продолжает работу в штатном режиме", — говорится в сообщении.

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Напомним, прошлой ночью российские системы ПВО сбили над территорией разных регионов РФ 12 украинских БПЛА. Пять из них — над Белгородской областью. Стало известно о том, что здание БЦ "Монблан" получило повреждения от ударов ВСУ. В результате утренней атаки украинских военных погиб один человек, ещё пятеро пострадали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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