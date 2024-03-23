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23 марта, 04:29

Здание бизнес-центра "Монблан" повреждено в Белгороде после атаки ВСУ

SHOT: Здание бизнес-центра "Монблан" повреждено в Белгороде после атаки ВСУ

Здание бизнес-центра "Монблан" повреждено в Белгороде после атаки ВСУ. Обложка © Telegram / SHOT

Здание бизнес-центра "Монблан" повреждено в Белгороде после атаки ВСУ. Обложка © Telegram / SHOT

Здание бизнес-центра "Монблан" повреждено в Белгороде после атаки ВСУ. По информации SHOT, также загорелся частный дом.

Также известно, что после атаки БПЛА в одной из квартир треснули окна, пробит насквозь балкон. В данный момент информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Напомним, что силы противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили над территорией российских регионов 12 украинских беспилотников. Пять из них были сбиты над Белгородской областью.

Оксана Попова
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