Здание бизнес-центра "Монблан" повреждено в Белгороде после атаки ВСУ. По информации SHOT, также загорелся частный дом.

Также известно, что после атаки БПЛА в одной из квартир треснули окна, пробит насквозь балкон. В данный момент информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.