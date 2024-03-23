Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Жителей просят не покидать дома без необходимости.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — предупредил Гладков в телеграм-канале.
Ранее угроза атаки беспилотников была объявлена в Курской области, о чём предупредил глава региона Роман Старовойт.
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