Жителей Курска предупредили об угрозе атаки беспилотников
Губернатор Старовойт: В Курске объявлена угроза атаки беспилотников
В Курске объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом в своём телеграм-канале предупредил губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — написал Старовойт.
Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 РЗСО Vampire над Белгородской областью. Атака была пресечена вечером 22 марта.
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