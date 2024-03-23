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22 марта, 23:47

Жителей Курска предупредили об угрозе атаки беспилотников

Губернатор Старовойт: В Курске объявлена угроза атаки беспилотников

В Курске объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом в своём телеграм-канале предупредил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — написал Старовойт.

Средства ПВО сбили восемь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
Средства ПВО сбили восемь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 РЗСО Vampire над Белгородской областью. Атака была пресечена вечером 22 марта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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