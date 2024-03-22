Силы ПВО сбили 17 РЗСО Vampire над Белгородской областью
Минобороны: Средства ПВО сбили 17 РЗСО Vampire над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 РЗСО Vampire над Белгородской областью, рассказали в Министерстве обороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО семнадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — сообщили в оборонном ведомстве.
Ранее Life.ru писал, что российская система ПВО сбила за сутки 145 беспилотников ВСУ, 22 снаряда HIMARS и Vampire. Кроме того, военные РФ подбили тактическую ракету "Точка-У", которая была переделана для стрельбы по наземным целям противника.
Shutterstock / FOTODOM