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22 марта, 20:51

Силы ПВО сбили 17 РЗСО Vampire над Белгородской областью

Минобороны: Средства ПВО сбили 17 РЗСО Vampire над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 РЗСО Vampire над Белгородской областью, рассказали в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО семнадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — сообщили в оборонном ведомстве.

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Ранее Life.ru писал, что российская система ПВО сбила за сутки 145 беспилотников ВСУ, 22 снаряда HIMARS и Vampire. Кроме того, военные РФ подбили тактическую ракету "Точка-У", которая была переделана для стрельбы по наземным целям противника.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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