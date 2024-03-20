МО РФ: ПВО сбила за сутки 145 беспилотников ВСУ, 22 снаряда HIMARS и Vampire
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшие сутки сбили 145 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) и 22 реактивных снаряда различных типов. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду, 20 марта.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 145 украинских беспилотных летательных аппаратов, 22 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства", — указано в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, российская система ПВО сбила тактическую ракету "Точка-У", которая была переделана для стрельбы по наземным целям, зенитную управляемую ракету ЗРК С-200, ЗРК Patriot производства США, уточнили в ведомстве.
А ранее Life.ru рассказывал, что российские военные за неделю лишили ВСУ пусковых установок HIMARS, С-300 и двух Patriot. Кроме того, авиация и средства ПВО РФ сбили один украинский истребитель, два вертолёта и 915 беспилотников.
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