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13 марта, 11:51

ВС РФ уничтожили два Ми-8 и 136 украинских беспилотников

Украинский вертолёт Ми-8. Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Украинский вертолёт Ми-8. Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили два вертолёта Ми-8 Воздушных сил Украины в ДНР, 136 беспилотников и цех по ремонту вооружения и военной техники в районе Балаклеи Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожены: два вертолёта Ми-8 Воздушных сил Украины на площадке в районе населённого пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики и цех по ремонту вооружения и военной техники в районе населённого пункта Балаклея Харьковской области", — говорится в сообщении ведомства.

Также средства ПВО в течение суток сбили 136 украинских беспилотников, четыре реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS, шесть снарядов РСЗО "Град" и три французские управляемые авиационные бомбы Hammer.

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Также МО РФ сообщило об уничтожении ещё одного американского ЗРК Patriot в зоне спецоперации — поражён комплекс, находившийся на огневой позиции в Харьковской области.

Александра Вишнякова
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