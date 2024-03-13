ВС РФ уничтожили два Ми-8 и 136 украинских беспилотников

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили два вертолёта Ми-8 Воздушных сил Украины в ДНР, 136 беспилотников и цех по ремонту вооружения и военной техники в районе Балаклеи Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожены: два вертолёта Ми-8 Воздушных сил Украины на площадке в районе населённого пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики и цех по ремонту вооружения и военной техники в районе населённого пункта Балаклея Харьковской области", — говорится в сообщении ведомства.

Также средства ПВО в течение суток сбили 136 украинских беспилотников, четыре реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS, шесть снарядов РСЗО "Град" и три французские управляемые авиационные бомбы Hammer.