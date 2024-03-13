Российские военные уничтожили ещё один ЗРК Patriot в зоне СВО 13 марта, 11:32 ЗРК Patriot. Обложка © Getty Images / Axel Heimken

Российские войска уничтожили ещё один американский ЗРК Patriot в зоне спецоперации — поражён комплекс, находившийся на огневой позиции в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Нанесено поражение зенитному ракетному комплексу Patriot на огневой позиции в Харьковской области, а также живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах", — сообщили в ведомстве.

Кроме того, авиация, беспилотники, Ракетные войска и артиллерия ВС РФ уничтожили два вертолёта Ми-8 Воздушных сил Украины на площадке в районе населённого пункта Новопавловка ДНР и цех по ремонту вооружения и военной техники в районе Балаклеи Харьковской области.

Напомним, в начале марта стало известно, что ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" было поражено несколько единиц боевой техники ВСУ у населённого пункта Покровск в Донецкой Народной Республике. Оказалось, что в числе прочих уничтожены американские ЗРК Patriot. СМИ уже подсчитали, что замена этих установок может занять годы: для покупки новых машин Киеву или его союзникам придётся буквально встать в очередь, а миллионы долларов, необходимые для этого, не заложены в бюджет страны.

Авторы Александра Вишнякова