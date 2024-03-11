"Сразу прилетает": На Украине шокированы быстротой ударов ВС РФ после обнаружения цели
Экс-полковник СБУ: Армия России может за пару минут нанести авиаудар по ВСУ
Армия России может за пару минут нанести авиаудар по ВСУ. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Российские войска способны за две-три минуты поразить с воздуха места дислокации украинских военнослужащих. Об этом заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*, высказывая мнение о потерях ВСУ комплексов Patriot в зоне специальной военной операции.
"Сейчас они, по всей видимости, построили современный разведывательно-ударный комплекс, связали это всё в рамках сетецентрической войны. Как только получили разведданные, тут же информация пошла наверх и тут же ввели полётное задание — и сразу же прилетело. То есть прошло минуты две-три", — пояснил он.
Стариков подчеркнул, что теперь украинской армии всё сложнее сопротивляться российскому натиску, так как ВС РФ молниеносно наносят авиаудары после обнаружения целей противника.
Напомним, 9 марта сообщалось об уничтожении ударом ОТРК "Искандер" пусковых установок ЗРК Patriot. Речь идёт о трёх боевых машинах противника. В США допустили, что экипажи также были полностью ликвидированы.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.