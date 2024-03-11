"Сразу прилетает": На Украине шокированы быстротой ударов ВС РФ после обнаружения цели

Российские войска способны за две-три минуты поразить с воздуха места дислокации украинских военнослужащих. Об этом заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*, высказывая мнение о потерях ВСУ комплексов Patriot в зоне специальной военной операции.

"Сейчас они, по всей видимости, построили современный разведывательно-ударный комплекс, связали это всё в рамках сетецентрической войны. Как только получили разведданные, тут же информация пошла наверх и тут же ввели полётное задание — и сразу же прилетело. То есть прошло минуты две-три", — пояснил он.