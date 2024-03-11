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"Сразу прилетает": На Украине шокированы быстротой ударов ВС РФ после обнаружения цели

Экс-полковник СБУ: Армия России может за пару минут нанести авиаудар по ВСУ

11 марта, 15:40
Армия России может за пару минут нанести авиаудар по ВСУ. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Армия России может за пару минут нанести авиаудар по ВСУ. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские войска способны за две-три минуты поразить с воздуха места дислокации украинских военнослужащих. Об этом заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*, высказывая мнение о потерях ВСУ комплексов Patriot в зоне специальной военной операции.

"Сейчас они, по всей видимости, построили современный разведывательно-ударный комплекс, связали это всё в рамках сетецентрической войны. Как только получили разведданные, тут же информация пошла наверх и тут же ввели полётное задание — и сразу же прилетело. То есть прошло минуты две-три", — пояснил он.

Стариков подчеркнул, что теперь украинской армии всё сложнее сопротивляться российскому натиску, так как ВС РФ молниеносно наносят авиаудары после обнаружения целей противника.

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Стало известно о возможной гибели американских военных при ударе по Patriot в ДНР

Напомним, 9 марта сообщалось об уничтожении ударом ОТРК "Искандер" пусковых установок ЗРК Patriot. Речь идёт о трёх боевых машинах противника. В США допустили, что экипажи также были полностью ликвидированы.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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