Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал появившуюся раннее информацию о том, что в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М" были уничтожены три американских зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot. Как заявил народный избранник в интервью РИА "Новости", в результате случившегося могли погибнуть военнослужащие Соединённых Штатов.

Собеседник информагентства рассказал журналистам о том, что администрация действующего хозяина Белого дома Джо Байдена, а также руководство Министерства обороны США не говорят про это. В то же время этот американский ЗРК состоит не только из пусковых установок. Среди его компонентов также присутствует многофункциональный радар, который сложен в обращении, в связи с чем Вашингтон мог послать для его обслуживания специалистов из Соединённых Штатов.