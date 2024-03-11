Регион

Уведомления отключены

11 марта, 02:58

Стало известно о возможной гибели американских военных при ударе по Patriot в ДНР

Депутат Шеремет: При ударе по Patriot в ДНР могли погибнуть военнослужащие США

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал появившуюся раннее информацию о том, что в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М" были уничтожены три американских зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot. Как заявил народный избранник в интервью РИА "Новости", в результате случившегося могли погибнуть военнослужащие Соединённых Штатов.

"При уничтожении ЗРК Patriot могли погибнуть в том числе военные США", — сообщил парламентарий.

Собеседник информагентства рассказал журналистам о том, что администрация действующего хозяина Белого дома Джо Байдена, а также руководство Министерства обороны США не говорят про это. В то же время этот американский ЗРК состоит не только из пусковых установок. Среди его компонентов также присутствует многофункциональный радар, который сложен в обращении, в связи с чем Вашингтон мог послать для его обслуживания специалистов из Соединённых Штатов.

По словам Шеремета, если эта версия подтвердится, то "их кровь будет на совести тирана и агрессора Байдена".

На Украине заговорили о предательстве после уничтожения ЗРК Patriot в зоне СВО
На Украине заговорили о предательстве после уничтожения ЗРК Patriot в зоне СВО

Напомним, 9 марта сообщалось об уничтожении ударом ОТРК "Искандер" пусковых установок ЗРК Patriot. По некоторым данным, речь может идти даже о трёх боевых машинах. Позже некоторые средства массовой информации из Соединённых Штатов допустили, что экипажи этих боевых машин были полностью ликвидированы.

Обложка ©

Wikipedia / Mark Holloway

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • США
  • ВСУ
  • Украина
  • Михаил Шеремет (депутат)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров