Стало известно о возможной гибели американских военных при ударе по Patriot в ДНР
Депутат Шеремет: При ударе по Patriot в ДНР могли погибнуть военнослужащие США
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал появившуюся раннее информацию о том, что в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М" были уничтожены три американских зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot. Как заявил народный избранник в интервью РИА "Новости", в результате случившегося могли погибнуть военнослужащие Соединённых Штатов.
"При уничтожении ЗРК Patriot могли погибнуть в том числе военные США", — сообщил парламентарий.
Собеседник информагентства рассказал журналистам о том, что администрация действующего хозяина Белого дома Джо Байдена, а также руководство Министерства обороны США не говорят про это. В то же время этот американский ЗРК состоит не только из пусковых установок. Среди его компонентов также присутствует многофункциональный радар, который сложен в обращении, в связи с чем Вашингтон мог послать для его обслуживания специалистов из Соединённых Штатов.
По словам Шеремета, если эта версия подтвердится, то "их кровь будет на совести тирана и агрессора Байдена".
Напомним, 9 марта сообщалось об уничтожении ударом ОТРК "Искандер" пусковых установок ЗРК Patriot. По некоторым данным, речь может идти даже о трёх боевых машинах. Позже некоторые средства массовой информации из Соединённых Штатов допустили, что экипажи этих боевых машин были полностью ликвидированы.
Wikipedia / Mark Holloway