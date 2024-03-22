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22 марта, 12:01

Российские войска за неделю уничтожили девять чешских "Вампиров" в зоне СВО

МО: ВС РФ за неделю уничтожили девять чешских пусковых установок РСЗО Vampire

Российские военные за неделю ликвидировали девять чешских пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire, которые использовали Вооружённые силы Украины (ВСУ) в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 22 марта.

"Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены девять пусковых установок РСЗО Vampire чешского производства, батарея зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, две станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36", указано в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что ВС России также поразили четыре украинские станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", "Нота" и "Буковель-AD".

ВСУ за неделю лишились Ми-8 и почти тысячи беспилотников
ВСУ за неделю лишились Ми-8 и почти тысячи беспилотников

А ранее Life.ru писал, что российская система ПВО сбила за сутки 145 беспилотников ВСУ, 22 снаряда HIMARS и Vampire. Кроме того, военные РФ подбили тактическую ракету "Точка-У", которая была переделана для стрельбы по наземным целям противника.

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Wikipedia / Tomas Kovarik

Дарья Нарыкова
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