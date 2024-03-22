Российские войска за неделю уничтожили девять чешских "Вампиров" в зоне СВО

Российские военные за неделю ликвидировали девять чешских пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire, которые использовали Вооружённые силы Украины (ВСУ) в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 22 марта.

"Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены девять пусковых установок РСЗО Vampire чешского производства, батарея зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, две станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36", — указано в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что ВС России также поразили четыре украинские станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", "Нота" и "Буковель-AD".