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22 марта, 11:52

ВСУ за неделю лишились Ми-8 и почти тысячи беспилотников

МО: ВС России за неделю уничтожили один вертолёт Ми-8 и 992 беспилотника ВСУ

Один из вертолётов Ми-8 Воздушных сил Украины. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Один из вертолётов Ми-8 Воздушных сил Украины. Фото © Shutterstock / FOTODOM

За минувшую неделю в зоне проведения спецоперации было уничтожено 992 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. Также авиация и ПВО сбили вертолёт и множество снарядов разного типа.

"За неделю уничтожен вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины, а также сбиты две тактические ракеты "Точка-У", две переделанные для ударов по наземным целям зенитные управляемые ракеты С-200, 156 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, Vampire, "Град", "Ольха" и "Ураган", — рассказали в ведомстве.

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Ранее Минобороны отчиталось о начале массового производства авиабомб ФАБ-3000. Также в России стали многократно больше производить авиационных бомб ФАБ-500, ФАБ-1500.

Матвей Константинов
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