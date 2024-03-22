ВСУ за неделю лишились Ми-8 и почти тысячи беспилотников

За минувшую неделю в зоне проведения спецоперации было уничтожено 992 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. Также авиация и ПВО сбили вертолёт и множество снарядов разного типа.

"За неделю уничтожен вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины, а также сбиты две тактические ракеты "Точка-У", две переделанные для ударов по наземным целям зенитные управляемые ракеты С-200, 156 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, Vampire, "Град", "Ольха" и "Ураган", — рассказали в ведомстве.