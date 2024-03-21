Минобороны: В РФ с февраля 2024 года налажен массовый выпуск авиабомб ФАБ-3000
ФАБ-3000 на одном из оборонных предприятий Нижегородской области. Обложка © Telegram / Минобороны России
В России с февраля 2024 года налажено массовое производство авиабомб ФАБ-3000, доложили министру обороны Сергею Шойгу в ходе посещения предприятия в Нижегородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. То же касается подобных снарядов меньшей мощности.
Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа нижегородскими заводами ОПК. Видео © Telegram / Минобороны России
"Многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000 (массой три тонны. — Прим. Life.ru). Также расширена номенклатура производимых артиллерийских боеприпасов", — рассказали в ведомстве.
Как уточняется, с прошлого года объём производства заводом современных артиллерийских и авиационных средств поражения увеличен в пять раз.
Напомним, сегодня, 21 марта, Сергей Шойгу посетил Нижегородскую область, где осмотрел оборонные предприятия. В ходе совещания с их гендиректорами министр заметил, что производство комплектующих к артиллерийским боеприпасам в России увеличено почти в 22 раза.