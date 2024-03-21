Шойгу: Производство комплектующих к артбоеприпасам увеличено почти в 22 раза

Производство комплектующих к артиллерийским боеприпасам в России увеличено почти в 22 раза. Такие данные озвучил министр обороны Сергей Шойгу в ходе рабочего совещания с гендиректорами нижегородских оборонных предприятий.

В четверг, 21 марта, глава военного ведомства проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Нижегородской области. Увиденным он оказался доволен. В частности, Шойгу назвал выполненными задачи, которые ставились перед отраслью год назад. Так, были построены новые цеха, которые уже заработали в полную силу. А на нижегородском предприятии планируется дополнительно построить новые хранилища для артиллерийских снарядов.

"Если говорить про изготовление артиллерийских боеприпасов, то по производству комплектующих к этим боеприпасам объём увеличен почти в 22 раза, 75% комплектующих восстанавливается, что позволяет нам поддерживать на достаточном уровне поставку снарядов в зону специальной военной операции", — резюмировал Шойгу.