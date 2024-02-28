Шойгу потребовал от производителей ускорить поставки техники в войска РФ 28 февраля, 15:47 Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Обложка © t.me / Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поторопил предприятия Тульской области, выпускающие комплексы артразведки, РСЗО и снаряды, чтобы поставки оружия для Российской армии шли с опережением графика. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны.

"Министр обороны РФ потребовал скорректировать график поставок в войска по всей номенклатуре производимого вооружения, сдвинуть сроки передачи техники на 2–3-й кварталы, а также выдерживать равномерную поставку вооружения в течение года. Генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что ранее президентом [РФ Владимиром Путиным] было принято решение о подготовке графика и перечня поручений", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Шойгу отметил, что график заводами соблюдается, но нужно постараться, чтобы вооружение поступило военнослужащим в первом полугодии, а не во втором. Министр пообещал, что будут проводиться обсуждения о том, как оптимизировать план. По его словам, на предприятиях уже произошли качественные изменения после первой проверки.

Так, выпуск отдельных видов оружия сократился до полутора месяцев, хотя ранее составлял полгода и более. Шойгу поблагодарил руководство заводов, инженеров и простых специалистов, которые продолжают совершенствовать рабочие процессы и достигать поставленных задач.

Как уже рассказывал Life.ru, сегодня глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу посетил НПО "Стрела" и НПО "Сплав" в Тульской области, чтобы оценить выполнение государственного оборонного заказа. Министру показали новинки в области вооружения, в частности разработанную систему защиты РЛС.

Авторы Татьяна Миссуми