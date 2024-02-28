Битва противоракет: Как сражаются конкурирующие ПВО России и Запада на Украине На Западе начали обсуждать успехи нашей армии — как во время атак Россия изобретает новые эффективные приёмы, выигрывая в войне оружия и систем. В первую очередь речь идёт о системах ПВО. 27 февраля, 21:35 Как сражаются конкурирующие ПВО России и Запада на Украине. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

В западных СМИ обратили внимание на сбитые Армией России управляемые ракеты. 23 февраля Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что была сбита ракета, выпущенная установкой Patriot. Журнал Military Watch Magazine отмечает, что это первый случай в ходе СВО, но не в истории.

Битва ПВО

— Российские системы ПВО способны сбивать ракеты MIM-104, используемые в американских зенитных ракетных комплексах. Их скорость может достигать пяти Махов, но, вероятно, у Украины более медленные модификации, — пишет MWM. Стоит сказать, что ЗРК встал на вооружение американской армии в 1982 году, а первое применение зафиксировано в 1991 году в ходе войны в Персидском заливе. После неё среди военных экспертов начались споры об эффективности. Критики заявляли, что качество Patriot сильно преувеличено, и до сих пор эти сомнения актуальны. Так, ему требуется 25 минут на развёртывание, а дальность обнаружения цели — всего 80 километров.

Стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-400. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Автор MWM считает, что перехватить американо-украинскую ракету мог С-400, у которого скорость ракеты — около 14 Махов. А значит, наша система и дальше будет перехватывать MIM-104. Оборонное ведомство не называет место сбития, но вполне возможно, что это где-то в Харьковской области, так как максимальная дальность работы ЗРК Patriot — 100 километров.

Сбивать MIM-104 выгодно. Стоимость одного пуска варьируется от трёх до восьми миллионов долларов, что на порядок дороже, чем у российской системы. А учитывая, что в настоящее время доставка американских боеприпасов приостановлена, то это ещё один способ лишить Украину оружия для защиты неба, делает вывод автор публикации.

— Системы Patriot работают в Киеве, реже в Харькове. ВСУ применяют их даже против своих же военнопленных, мы помним это по ударам в Белгородской области. Для них это ещё и стресс-тест: мы не только таким образом разряжаем ПВО, давая возможность пролететь американским ракетам до цели, но и подсвечиваем места дислокации установок ВСУ. Ещё один интересный момент в этом — информационный. Российские военные показывают всему миру, что ПВО Patriot утрачивает свои позиции, — комментирует военнослужащая 10-го танкового полка Александра Павлова.

Что есть ещё у Украины

Говорить, что Незалежная сильна только Patriot, нельзя. На вооружении Украины стоят системы "Бук", немецкие IRIS-T, итало-французские FSAF SAMP/T, американские Hawk и NASAMS. Всё это комплексы малой, средней и большой дальности. Нельзя не сказать, что российские войска постепенно уничтожают как пусковые установки, так и сопутствующие средства. Например, 26 февраля в Сети появилось видео, как БПЛА "Ланцет" точным ударом лишает Украину NASAMS. Чуть ранее после удара РСЗО был уничтожен Patriot.

Сегодня большинство средств ПВО прикрывают крупные города, что, кстати, вызывает недовольство жителей Украины. Помимо вышеперечисленного списка есть в руках украинцев советские С-125, С-200 и С-300. Последние два требуют особого внимания.

ПВО по наземным объектам

Российские войска применяют С-300 по наземным целям. Украинские для этого используют С-200. 23 февраля, когда сбили Patriot, наши войска уничтожили в воздухе и четыре переделанных С-200. Шли долгие споры о том, возможно ли запускать ракеты из ЗРК по наземным целям и эффективно ли это. Оказалось, что можно.

— Мощность ракеты С-300 по наземным целям не сравнить с мощностью того же "Смерча", при этом дальность стрельбы С-300 тоже меньше. Ракеты РСЗО могут лететь по двум траекториям. По большому счёту ракета С-300 нанести поражение не сможет, если не взорвётся в воздухе, но если встретит сооружение, то разрушения будут большие. Если сравнивать боевую часть "Смерча" и С-300, то и тут РСЗО выигрывает, — отмечает военный эксперт Александр Матюшин. По его словам, скорее всего, С-300 и дальше будет применяться по земле.

Авторы Даниил Черных