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22 марта, 05:25

Средства ПВО сбили восемь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Средства ПВО пресекли очередную попытку Киева атаковать объекты на территории РФ. В Минобороны страны сообщили, что силы противовоздушной обороны утром в пятницу, 22 марта, уничтожили восемь реактивных снарядов над Белгородской областью.

В пресс-службе ведомства указали, что киевский режим планировал совершить террористическую атаку на российской территории с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

"Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — добавили в МО РФ.

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по жилому району Белгорода. Один из снарядов упал около многоэтажки. В результате загорелось несколько припаркованных машин.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Иван Косицын
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