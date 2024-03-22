Средства ПВО сбили восемь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Средства ПВО пресекли очередную попытку Киева атаковать объекты на территории РФ. В Минобороны страны сообщили, что силы противовоздушной обороны утром в пятницу, 22 марта, уничтожили восемь реактивных снарядов над Белгородской областью.

В пресс-службе ведомства указали, что киевский режим планировал совершить террористическую атаку на российской территории с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

"Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — добавили в МО РФ.