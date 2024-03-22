Регион

Уведомления отключены

22 марта, 04:44

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе

Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе, предупредил губернатор региона Вячеслав Гладков. Жителей просят не покидать дома без необходимости.

"Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — напомнил Гладков.

Сотрудница белгородского вуза впала в кому при обстреле ВСУ и через несколько дней умерла
Сотрудница белгородского вуза впала в кому при обстреле ВСУ и через несколько дней умерла

Life.ru сообщал, что утром 21 марта ВСУ обстреляли Белгород. Под удар, в частности, попала "Белгород-арена". В Минобороны России сообщили, что системы ПВО сбили в небе над областью десять реактивных снарядов чешской РСЗО RM-70 Vampire. Руководство "Белгород-арены" после инцидента выложило видео повреждённого учреждения с выбитыми стёклами.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров