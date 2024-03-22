Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе

Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе, предупредил губернатор региона Вячеслав Гладков. Жителей просят не покидать дома без необходимости.

"Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — напомнил Гладков.