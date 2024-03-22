Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе
Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе, предупредил губернатор региона Вячеслав Гладков. Жителей просят не покидать дома без необходимости.
"Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — напомнил Гладков.
Life.ru сообщал, что утром 21 марта ВСУ обстреляли Белгород. Под удар, в частности, попала "Белгород-арена". В Минобороны России сообщили, что системы ПВО сбили в небе над областью десять реактивных снарядов чешской РСЗО RM-70 Vampire. Руководство "Белгород-арены" после инцидента выложило видео повреждённого учреждения с выбитыми стёклами.
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