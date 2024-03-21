Сотрудница белгородского вуза впала в кому при обстреле ВСУ и через несколько дней умерла

Сотрудница Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова впала в кому при украинском обстреле и умерла. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Инна Лагутина работала старшим преподавателем на кафедре иностранных языков Института экономики и менеджмента, ей был 41 год.

"Как рассказали близкие, 15 марта после очередного удара от взрывной волны разлетелись стёкла на их балконе. Инна испугалась за жизнь своих детей. Её хватил удар, и она впала в кому. Ночью 18 марта, так и не приходя в сознание, она скончалась", — говорится в сообщении.