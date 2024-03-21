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21 марта, 14:24

Сотрудница белгородского вуза впала в кому при обстреле ВСУ и через несколько дней умерла

В Белгороде умерла преподаватель БГТУ, впавшая в кому при обстреле ВСУ

Сотрудница Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова впала в кому при украинском обстреле и умерла. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Инна Лагутина работала старшим преподавателем на кафедре иностранных языков Института экономики и менеджмента, ей был 41 год.

Инна Лагутина, впавшая в смертельную кому при обстреле Белгорода. Фото © bstu.ru

Инна Лагутина, впавшая в смертельную кому при обстреле Белгорода. Фото © bstu.ru

"Как рассказали близкие, 15 марта после очередного удара от взрывной волны разлетелись стёкла на их балконе. Инна испугалась за жизнь своих детей. Её хватил удар, и она впала в кому. Ночью 18 марта, так и не приходя в сознание, она скончалась", — говорится в сообщении.

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Напомним, 15 марта ВСУ в очередной раз обстреляли Белгород, российские системы ПВО отражали атаку с самого утра. Так, сначала зенитчики сбили семь снарядов РСЗО Vampire, потом — десять, а затем — ещё пять. Уже днём пришла весть об одном погибшем — мирном жителе, которого украинский снаряд нагнал, когда тот ехал в автомобиле. Ещё несколько человек тогда пострадали.

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bstu.ru

Матвей Константинов
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