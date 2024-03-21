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21 марта, 05:38

Средства ПВО РФ сбили 10 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Средства ПВО России пресекли очередную попытку Киева атаковать объекты на территории нашей страны. В Минобороны страны сообщили, что силы противовоздушной обороны утром в четверг, 21 марта, уничтожили десять реактивных снарядов над Белгородской областью.

В пресс-службе ведомства указали, что киевский режим планировал совершить террористическую атаку на российской территории с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

"Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — добавили в МО РФ.

Очередной дрон ВСУ самолётного типа сбит над Белгородской областью
Очередной дрон ВСУ самолётного типа сбит над Белгородской областью

Чуть ранее сообщалось, что угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе. А накануне стало известно, что украинские войска обстреляли Грайворонский округ Белгородской области. В результате атаки погибли двое мирных жителей, ещё минимум двое пострадали.

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VK / Минобороны России

Иван Косицын
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