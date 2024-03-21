Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Жителей Белгорода и Белгородского района предупредили об угрозе ракетной опасности. Об этом написал в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава области призвал граждан, находящихся дома, не подходить к окнам, а также укрыться в помещениях со сплошными стенами. А тем, кого сирены ракетной опасности застали на улице, губернатор советует спуститься в укрытие или иное безопасное место.