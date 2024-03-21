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21 марта, 05:14

Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Жителей Белгорода и Белгородского района предупредили об угрозе ракетной опасности. Об этом написал в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава области призвал граждан, находящихся дома, не подходить к окнам, а также укрыться в помещениях со сплошными стенами. А тем, кого сирены ракетной опасности застали на улице, губернатор советует спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Причастные к обстрелам Белгорода военные ГУР ликвидированы в Харькове, заявили в подполье
Причастные к обстрелам Белгорода военные ГУР ликвидированы в Харькове, заявили в подполье

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Грайворонский округ Белгородской области. В результате атаки погибли двое мирных жителей, ещё двое пострадали.

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Telegram / Настоящий Гладков

Иван Косицын
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