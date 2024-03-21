Две многоэтажки и "Белгород-арена" повреждены при обстреле со стороны ВСУ
Два многоэтажных дома и "Белгород-арена" пострадали в этом приграничном городе при утреннем обстреле со стороны ВСУ, пишет SHOT. На фото — последствия атаки.
По словам очевидцев, есть раненые: обломком ранило мужчину, который с собакой гулял во дворе, травмы несерьёзные. Информация о других пострадавших уточняется.
Напомним, угроза ракетной опасности была объявлена в Белгороде и Белгородском районе утром 21 марта. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО сбили в небе над областью десять реактивных снарядов чешской РСЗО RM-70 Vampire.
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