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21 марта, 05:55

Две многоэтажки и "Белгород-арена" повреждены при обстреле со стороны ВСУ

Два многоэтажных дома и "Белгород-арена" пострадали в этом приграничном городе при утреннем обстреле со стороны ВСУ, пишет SHOT. На фото — последствия атаки.

По словам очевидцев, есть раненые: обломком ранило мужчину, который с собакой гулял во дворе, травмы несерьёзные. Информация о других пострадавших уточняется.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Фото © SHOT

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Фото © SHOT

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Фото © SHOT

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Фото © SHOT

Очередной дрон ВСУ самолётного типа сбит над Белгородской областью
Очередной дрон ВСУ самолётного типа сбит над Белгородской областью

Напомним, угроза ракетной опасности была объявлена в Белгороде и Белгородском районе утром 21 марта. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО сбили в небе над областью десять реактивных снарядов чешской РСЗО RM-70 Vampire.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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