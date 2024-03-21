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21 марта, 07:48

Выбитые стёкла и везде осколки: Появилось видео повреждённой "Белгород-арены" после обстрела ВСУ

Обломки снарядов посекли фасад здания "Белгород-арены" и оборудование

Повреждённая "Белгород-арена". Обложка © Telegram / "Белгород–арена"

Повреждённая "Белгород-арена". Обложка © Telegram / "Белгород–арена"

Оборудование, кабинеты директора и секретаря, а также остекление "Белгород-арены" получили повреждения в результате атаки ВСУ по Белгороду. Об этом сообщил директор спортивного учреждения Юрий Черников.

Последствия обстрела ВСУ "Белгород-арены". Видео © Telegram / "Белгород–арена"

"Центральный вход — [его] практически нет. Административный корпус: мой кабинет, кабинеты секретаря — их нет, всё разбито. Повреждения стёкол — процентов на 20... Ну и оборудование… тоже много повреждений. Главное, что нет пострадавших", — пояснил Черников в беседе с журналистами.

По его словам, все сотрудники работали удалённо, а мероприятия были отменены. Черников добавил, что атака произошла за десять минут до его приезда. Директор учреждения пояснил, что всё будет восстановлено и отремонтировано для того, чтобы спортсменам было комфортно участвовать в соревнованиях.

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Напомним, утром 21 марта ВСУ обстреляли Белгород. В результате повреждены две многоэтажки и "Белгород-арена". По словам очевидцев, есть и раненые. Обломком ранило мужчину, но травма несерьёзная. В Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО сбили в небе над областью десять реактивных снарядов чешской РСЗО RM-70 Vampire.

Дарья Нарыкова
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