Выбитые стёкла и везде осколки: Появилось видео повреждённой "Белгород-арены" после обстрела ВСУ

Оборудование, кабинеты директора и секретаря, а также остекление "Белгород-арены" получили повреждения в результате атаки ВСУ по Белгороду. Об этом сообщил директор спортивного учреждения Юрий Черников.

Последствия обстрела ВСУ "Белгород-арены". Видео © Telegram / "Белгород–арена"

"Центральный вход — [его] практически нет. Административный корпус: мой кабинет, кабинеты секретаря — их нет, всё разбито. Повреждения стёкол — процентов на 20... Ну и оборудование… тоже много повреждений. Главное, что нет пострадавших", — пояснил Черников в беседе с журналистами.