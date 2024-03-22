ВСУ нанесли удар по жилому району Белгорода, один из снарядов упал у многоэтажки
SHOT: ВСУ нанесли удар по жилому району Белгорода
ВСУ нанесли удар по жилому району в Белгороде. Обложка © Telegram / Бел.Ру | Новости Белгорода
ВСУ нанесли удар по жилому району Белгорода. Как сообщает SHOT, один из снарядов упал около многоэтажки.
После падения снаряда у многоэтажки загорелось несколько припаркованных автомобилей. Другие детали не приводятся.
Сейчас в Белгороде и Белгородском районе объявлена угроза ракетной опасности. Жителей просят не покидать дома без необходимости.