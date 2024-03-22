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22 марта, 04:53

ВСУ нанесли удар по жилому району Белгорода, один из снарядов упал у многоэтажки

SHOT: ВСУ нанесли удар по жилому району Белгорода

ВСУ нанесли удар по жилому району в Белгороде. Обложка © Telegram / Бел.Ру | Новости Белгорода

ВСУ нанесли удар по жилому району в Белгороде. Обложка © Telegram / Бел.Ру | Новости Белгорода

ВСУ нанесли удар по жилому району Белгорода. Как сообщает SHOT, один из снарядов упал около многоэтажки.

После падения снаряда у многоэтажки загорелось несколько припаркованных автомобилей. Другие детали не приводятся.

Выбитые стёкла и везде осколки: Появилось видео повреждённой "Белгород-арены" после обстрела ВСУ
Выбитые стёкла и везде осколки: Появилось видео повреждённой "Белгород-арены" после обстрела ВСУ

Сейчас в Белгороде и Белгородском районе объявлена угроза ракетной опасности. Жителей просят не покидать дома без необходимости.

Оксана Попова
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