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23 марта, 02:25

Украинский беспилотник сбит средствами ПВО над Брянской областью

Украинский беспилотник сбит средствами противовоздушной обороны в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над территорией Выгоничского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал чиновник в телеграм-канале.

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Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 РЗСО Vampire над Белгородской областью. Атака была пресечена вечером 22 марта.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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