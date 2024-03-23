Украинский беспилотник сбит средствами ПВО над Брянской областью
Украинский беспилотник сбит средствами противовоздушной обороны в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над территорией Выгоничского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал чиновник в телеграм-канале.
Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 РЗСО Vampire над Белгородской областью. Атака была пресечена вечером 22 марта.
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