В Самарской области на НПЗ произошёл пожар

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) у города Новокуйбышевск Самарской области произошёл пожар. Об этом телеграм-каналу SHOT рассказали очевидцы.

Изначально свидетели услышали громкий взрыв, после чего начался пожар. Официального подтверждения данного происшествия нет, комментариев от властей пока не поступало.