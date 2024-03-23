В Самарской области на НПЗ произошёл пожар
SHOT: Пожар произошёл на НПЗ у Новокуйбышевска в Самарской области
Пожар на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевск Самарской области. Обложка © Telegram / SHOT
На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) у города Новокуйбышевск Самарской области произошёл пожар. Об этом телеграм-каналу SHOT рассказали очевидцы.
Изначально свидетели услышали громкий взрыв, после чего начался пожар. Официального подтверждения данного происшествия нет, комментариев от властей пока не поступало.
Life.ru ранее сообщал, что в Краснодарском крае произошёл пожар на Славянском НПЗ после попытки атаки беспилотников. Средства ПВО сбили все объекты, однако обломки одного из них рухнули на территорию завода, после чего возник пожар. В результате происшествия сканчался один из пострадавших, предварительная причина смерти — сердечный приступ.