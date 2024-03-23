Регион

Уведомления отключены

23 марта, 01:55

В Самарской области на НПЗ произошёл пожар

SHOT: Пожар произошёл на НПЗ у Новокуйбышевска в Самарской области

Пожар на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевск Самарской области. Обложка © Telegram / SHOT

Пожар на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевск Самарской области. Обложка © Telegram / SHOT

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) у города Новокуйбышевск Самарской области произошёл пожар. Об этом телеграм-каналу SHOT рассказали очевидцы.

Изначально свидетели услышали громкий взрыв, после чего начался пожар. Официального подтверждения данного происшествия нет, комментариев от властей пока не поступало.

Минобороны отчиталось о пяти сбитых БПЛА в Белгородской и Саратовской областях
Минобороны отчиталось о пяти сбитых БПЛА в Белгородской и Саратовской областях

Life.ru ранее сообщал, что в Краснодарском крае произошёл пожар на Славянском НПЗ после попытки атаки беспилотников. Средства ПВО сбили все объекты, однако обломки одного из них рухнули на территорию завода, после чего возник пожар. В результате происшествия сканчался один из пострадавших, предварительная причина смерти — сердечный приступ.

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров