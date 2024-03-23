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23 марта, 04:18

Минобороны сообщило об уничтожении 12 БПЛА над четырьмя российскими регионами

Силы противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили над территорией российских регионов 12 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской (5 БПЛА), Белгородской (5 БПЛА), Воронежской (1 БПЛА) и Саратовской (1 БПЛА) областей", — рассказали в Минобороны.

Украинский беспилотник сбит средствами ПВО над Брянской областью
Украинский беспилотник сбит средствами ПВО над Брянской областью

Ранее угроза атаки беспилотников была объявлена в Курской области, о чём предупредил глава региона Роман Старовойт. Позднее ракетная опасность была объявлена в Белгородской области и в Белгородском районе.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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