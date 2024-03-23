В результате атаки Белгорода один человек погиб, пятеро пострадали

В результате утренней атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район погиб один человек, ещё по меньшей мере пятеро пострадали. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде в многоквартирном доме произошло обрушение трёх балконов — в одной из этих квартир находилась супружеская пара. К большому горю, мужчина от полученных ран скончался на месте ещё до приезда бригады скорой помощи. Женщина доставлена в городскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой", — говорится в публикации главы области.

Последствия украинской атаки по Белгороду. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Гладков добавил, что ранения получили ещё четверо жителей города: одну женщину ранил в грудь осколок, мужчина получил ЗЧМТ, а ещё двое были контужены, у них диагностированы баротравмы. Все они госпитализированы и находятся под присмотром врачей.

Последствия украинской атаки по Белгороду. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Удары украинской армии повредили 69 квартир в 14 домах, а также четыре частных домовладения. Помимо того, ущерб был нанесён восьми автомобилям и одному пассажирскому автобусу. Водитель маршрутки действовал грамотно и, как предписывает инструкция, услышав сигнал о ракетной опасности, высадил своих пассажиров у ближайшего укрытия, чем сберёг им жизни.