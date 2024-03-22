Стёкла выбиты в домах и машинах: Гладков показал последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Гладков: Два человека получили ранения при обстреле Белгорода со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгорода. Обложка © t.me / vvgladkov
При утреннем обстреле Белгорода со стороны ВСУ пострадали минимум два человека. Мужчина и женщина немедленно доставлены в больницу, врачи оказывают им всю необходимую медпомощь, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По предварительным данным, два человека пострадали: у женщины — осколочное ранение нижней конечности, у мужчины — закрытая черепно-мозговая травма. Бригадами скорой они доставлены в городскую больницу № 2", — написал глава области в телеграм-канале.
По его словам, один человек при атаке на город погиб. Жертвой, как и сообщал Life.ru, стала женщина, гулявшая с собаками. Один из её питомцев также скончался. Другого уже забрала дочь погибшей женщины. Также Гладков дополнил, что в Белгороде в результате обстрела повреждено остекление в 31 квартире пяти многоквартирных домов, одном частном жилом домовладении и четырёх учреждениях здравоохранения. Кроме того, пострадало 12 автомобилей, четыре из них полностью сгорели.
В Белгородском районе в посёлке Майский получили повреждения шесть частных жилых домовладений, одна надворная постройка и два автомобиля, в селе Новая Деревня — ограждение в одном частном домовладении.
Ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена угроза ракетной опасности. Чуть позже сообщалось, что ВСУ нанесли удар по жилому району Белгорода. Как указали в Минобороны РФ, средства ПВО сбили восемь снарядов РСЗО Vampire над регионом.