Стёкла выбиты в домах и машинах: Гладков показал последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По его словам, один человек при атаке на город погиб. Жертвой, как и сообщал Life.ru, стала женщина, гулявшая с собаками. Один из её питомцев также скончался. Другого уже забрала дочь погибшей женщины. Также Гладков дополнил, что в Белгороде в результате обстрела повреждено остекление в 31 квартире пяти многоквартирных домов, одном частном жилом домовладении и четырёх учреждениях здравоохранения. Кроме того, пострадало 12 автомобилей, четыре из них полностью сгорели.