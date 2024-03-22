Гладков подтвердил информацию Life.ru о гибели женщины при обстреле Белгорода

Таким образом, глава государства подтвердил информацию Life.ru о том, что при атаке погибла женщина, гулявшая на улице с собаками. Один из её питомцев также скончался. Кроме того, по словам Гладкова, при обстреле несколько человек получили ранения. Также повреждения получили три учреждения здравоохранения и несколько жилых домов.