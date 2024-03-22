Гладков подтвердил информацию Life.ru о гибели женщины при обстреле Белгорода
Гладков: Один человек погиб, несколько пострадали при обстреле Белгорода
Один человек погиб при утреннем обстреле Белгорода со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Таким образом, глава государства подтвердил информацию Life.ru о том, что при атаке погибла женщина, гулявшая на улице с собаками. Один из её питомцев также скончался. Кроме того, по словам Гладкова, при обстреле несколько человек получили ранения. Также повреждения получили три учреждения здравоохранения и несколько жилых домов.
Ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена угроза ракетной опасности. Чуть позже сообщалось, что ВСУ нанесли удар по жилому району Белгорода. Один из снарядов упал около многоэтажки. Как указали в Минобороны РФ, средства ПВО сбили восемь снарядов РСЗО Vampire над регионом.
ТАСС / Павел Колядин