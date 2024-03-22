При утреннем обстреле Белгорода со стороны ВСУ погибла мирная жительница и её собака
В Белгороде при обстреле погибла мирная жительница, которая выгуливала собак
В Белгороде мирная жительница погибла, когда выгуливала собак. Всё произошло рано утром в пятницу, 22 марта. По данным SHOT, женщина шла по улице с двумя питомцами, прилёт снаряда был в нескольких метрах от них. Момент трагедии попал на видео.
Видео © SHOT
Одна из собак также скончалась, другая чудом выжила. На вид погибшей женщине около 35 лет. Её личность сейчас устанавливается.
При обстреле города пострадало два человека, есть повреждения на территории перинатального центра на Архиерейской. Там выбиты стёкла и частично повреждён фасад здания.
Ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена угроза ракетной опасности. Чуть позже сообщалось, что ВСУ нанесли удар по жилому району Белгорода. Один из снарядов упал около многоэтажки. В результате загорелось несколько припаркованных машин. В Минобороны РФ заявили, что средства ПВО сбили восемь снарядов РСЗО Vampire над регионом.