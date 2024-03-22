При утреннем обстреле Белгорода со стороны ВСУ погибла мирная жительница и её собака

В Белгороде мирная жительница погибла, когда выгуливала собак. Всё произошло рано утром в пятницу, 22 марта. По данным SHOT, женщина шла по улице с двумя питомцами, прилёт снаряда был в нескольких метрах от них. Момент трагедии попал на видео.

Видео © SHOT

Одна из собак также скончалась, другая чудом выжила. На вид погибшей женщине около 35 лет. Её личность сейчас устанавливается.