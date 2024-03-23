Системы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

"Около 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области", — сказано в публикации военного ведомства.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении 12 украинских БПЛА над территорией Российской Федерации за ночь. Пять дронов было сбито на Брянской областью, пять — над Белгородской, один — над Воронежской и один — над Саратовской.