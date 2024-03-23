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23 марта, 12:09

Системы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинских беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

"Около 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области", — сказано в публикации военного ведомства.

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Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении 12 украинских БПЛА над территорией Российской Федерации за ночь. Пять дронов было сбито на Брянской областью, пять — над Белгородской, один — над Воронежской и один — над Саратовской.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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