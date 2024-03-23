Пожар на Куйбышевском НПЗ вызвала ночная атака БПЛА
Азаров: В Самарской области беспилотники атаковали два НПЗ, один загорелся
В Самарской области два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) подверглись атакам БПЛА, в результате которых на одном из предприятий начался пожар. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Азаров.
"Сегодня ночью были совершены атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия региона. На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы и силовые ведомства, создан оперативный штаб", — процитировали его в телеграм-канале пресс-службы областного правительства.
Известно также, что атака на Новокуйбышевский НПЗ была успешно отражена. Технологическое оборудование не получило повреждений.
Напомним, сегодня ночью стало известно о возгорании на НПЗ, расположенном около Новокуйбышевска в Самарской области. Очевидцы рассказали, что сперва раздался громкий взрыв, а уже после этого в здании вспыхнуло пламя. А в ночь на 17 марта пожар после атаки дронов случился на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Амуре Краснодарского края. Системы ПВО уничтожили все атакующие аппараты противника, но упавшие фрагменты одного из них привели к возгоранию.
Shutterstock / FOTODOM