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23 марта, 05:30

Пожар на Куйбышевском НПЗ вызвала ночная атака БПЛА

Азаров: В Самарской области беспилотники атаковали два НПЗ, один загорелся

В Самарской области два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) подверглись атакам БПЛА, в результате которых на одном из предприятий начался пожар. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Азаров.

"Сегодня ночью были совершены атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия региона. На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы и силовые ведомства, создан оперативный штаб", — процитировали его в телеграм-канале пресс-службы областного правительства.

Известно также, что атака на Новокуйбышевский НПЗ была успешно отражена. Технологическое оборудование не получило повреждений.

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Напомним, сегодня ночью стало известно о возгорании на НПЗ, расположенном около Новокуйбышевска в Самарской области. Очевидцы рассказали, что сперва раздался громкий взрыв, а уже после этого в здании вспыхнуло пламя. А в ночь на 17 марта пожар после атаки дронов случился на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Амуре Краснодарского края. Системы ПВО уничтожили все атакующие аппараты противника, но упавшие фрагменты одного из них привели к возгоранию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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