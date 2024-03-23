Пожар на Куйбышевском НПЗ вызвала ночная атака БПЛА

В Самарской области два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) подверглись атакам БПЛА, в результате которых на одном из предприятий начался пожар. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Азаров.

"Сегодня ночью были совершены атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия региона. На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы и силовые ведомства, создан оперативный штаб", — процитировали его в телеграм-канале пресс-службы областного правительства.