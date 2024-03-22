Вице-премьер Украины Стефанишина подтвердила призыв США не бить по НПЗ в России

США действительно призвали Украину не наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре, признала вице-премьер Незалежной по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она с пониманием отнеслась к мнению Вашингтона, заметив, что ВСУ воюют так, как могут.

"Мы понимаем призыв американских партнёров, но мы воюем теми возможностями, теми ресурсами и теми практиками, которые имеются у нас сегодня", — сказала она.