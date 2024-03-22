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22 марта, 13:09

Вице-премьер Украины Стефанишина подтвердила призыв США не бить по НПЗ в России

США действительно призвали Украину не наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре, признала вице-премьер Незалежной по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она с пониманием отнеслась к мнению Вашингтона, заметив, что ВСУ воюют так, как могут.

"Мы понимаем призыв американских партнёров, но мы воюем теми возможностями, теми ресурсами и теми практиками, которые имеются у нас сегодня", — сказала она.

Напомним, по данным Financial Times, США призвали Украину перестать наносить "наглые" удары по российской нефтяной инфраструктуре. В Белом доме опасаются, что это может спровоцировать рост цен на чёрное золото и ответ со стороны РФ. Комментируя публикацию, в Кремле заявили, что Штатам следует призвать Киев отказаться от террористических методов, в том числе ударов по гражданским объектам.

Раскрыты подробности мощнейшего удара Российской армии по объектам энергетики Украины
Раскрыты подробности мощнейшего удара Российской армии по объектам энергетики Украины

В последнее время Незалежная стала активнее наносить удары по российской энергетической инфраструктуре. В частности, 17 марта украинские беспилотники атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае. Все цели были сбиты, однако обломки упали на территории объекта и вызвали пожар. К сожалению, один человек погиб, остальных сотрудников эвакуировали.

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ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Матвей Константинов
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