Вице-премьер Украины Стефанишина подтвердила призыв США не бить по НПЗ в России
США действительно призвали Украину не наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре, признала вице-премьер Незалежной по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она с пониманием отнеслась к мнению Вашингтона, заметив, что ВСУ воюют так, как могут.
"Мы понимаем призыв американских партнёров, но мы воюем теми возможностями, теми ресурсами и теми практиками, которые имеются у нас сегодня", — сказала она.
Напомним, по данным Financial Times, США призвали Украину перестать наносить "наглые" удары по российской нефтяной инфраструктуре. В Белом доме опасаются, что это может спровоцировать рост цен на чёрное золото и ответ со стороны РФ. Комментируя публикацию, в Кремле заявили, что Штатам следует призвать Киев отказаться от террористических методов, в том числе ударов по гражданским объектам.
В последнее время Незалежная стала активнее наносить удары по российской энергетической инфраструктуре. В частности, 17 марта украинские беспилотники атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае. Все цели были сбиты, однако обломки упали на территории объекта и вызвали пожар. К сожалению, один человек погиб, остальных сотрудников эвакуировали.
ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK