В Кремле отреагировали на призыв США к Киеву по поводу "наглых атак" на энергообъекты в РФ

В Москве бы хотели, чтобы Вашингтон призвал Киев отказаться от террористической активности, в частности от ударов по мирным объектам и жилым домам. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв Белого дома к украинской стороне о прекращении атак на российскую энергетическую инфраструктуру.

"Мы предпочли бы, чтобы Соединённые Штаты призвали киевский режим вообще отказаться от своей сути — от своей террористической активности — в отношении прежде всего мирных социальных объектов, жилых домов", — сказал Песков в разговоре с журналистами.