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22 марта, 10:30

В Кремле отреагировали на призыв США к Киеву по поводу "наглых атак" на энергообъекты в РФ

Песков: США следует призвать Киев отказаться от террористической активности

Пожар на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе, вызванный атакой украинского беспилотника. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Пожар на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе, вызванный атакой украинского беспилотника. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

В Москве бы хотели, чтобы Вашингтон призвал Киев отказаться от террористической активности, в частности от ударов по мирным объектам и жилым домам. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв Белого дома к украинской стороне о прекращении атак на российскую энергетическую инфраструктуру.

"Мы предпочли бы, чтобы Соединённые Штаты призвали киевский режим вообще отказаться от своей сути — от своей террористической активности — в отношении прежде всего мирных социальных объектов, жилых домов", — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Комментируя сообщения в западных СМИ о том, что Белый дом потребовал от киевского режима прекратить "наглые атаки" на энергетическую инфраструктуру РФ, так как это может привести к росту мировых цен на нефть, представитель Кремля отметил, что "это дело США".

Напомним, в последнее время ВСУ стали чаще атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. В частности, 17 марта под прицел вражеских беспилотников попал Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае. ПВО сбила все ракеты, однако обломки рухнули на объект и вызвали пожар. Погиб один человек. Предварительно, из-за сердечного приступа. Остальных сотрудников эвакуировали.

Минэнерго сообщило о масштабных повреждениях энергетических объектов Украины
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Александр Юнашев
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