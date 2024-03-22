В Кремле отреагировали на призыв США к Киеву по поводу "наглых атак" на энергообъекты в РФ
Песков: США следует призвать Киев отказаться от террористической активности
Пожар на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе, вызванный атакой украинского беспилотника. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин
В Москве бы хотели, чтобы Вашингтон призвал Киев отказаться от террористической активности, в частности от ударов по мирным объектам и жилым домам. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв Белого дома к украинской стороне о прекращении атак на российскую энергетическую инфраструктуру.
"Мы предпочли бы, чтобы Соединённые Штаты призвали киевский режим вообще отказаться от своей сути — от своей террористической активности — в отношении прежде всего мирных социальных объектов, жилых домов", — сказал Песков в разговоре с журналистами.
Комментируя сообщения в западных СМИ о том, что Белый дом потребовал от киевского режима прекратить "наглые атаки" на энергетическую инфраструктуру РФ, так как это может привести к росту мировых цен на нефть, представитель Кремля отметил, что "это дело США".
Напомним, в последнее время ВСУ стали чаще атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. В частности, 17 марта под прицел вражеских беспилотников попал Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае. ПВО сбила все ракеты, однако обломки рухнули на объект и вызвали пожар. Погиб один человек. Предварительно, из-за сердечного приступа. Остальных сотрудников эвакуировали.