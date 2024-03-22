США потребовали от Украины прекратить атаковать энергетическую инфраструктуру РФ
FT: США из-за цен на нефть запретили Украине атаковать энергообъекты в РФ
Пожар на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе, вызванный атакой украинского беспилотника. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин
США призвали Киев прекратить атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, так как это может привести к росту мировых цен на нефть. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Соответствующее предупреждение получили высокопоставленные сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.
По словам одного из собеседников газеты, Белый дом всё больше разочаровывается в таких "наглых атаках", которые, помимо прочего, грозят ответом со стороны России — мерами против энергетической инфраструктуры, на которую опирается Запад.
"Мы не поощряем и не позволяем осуществлять атаки внутри России", — отметил в беседе с изданием представитель Совета национальной безопасности Белого дома.
Напомним, в последнее время ВСУ стали чаще атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. В частности, 17 марта под прицел вражеских беспилотников попал Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае. ПВО сбила все ракеты, однако обломки рухнули на объект и вызвали пожар. Погиб один человек. Предварительно, из-за сердечного приступа. Остальных сотрудников эвакуировали.