США потребовали от Украины прекратить атаковать энергетическую инфраструктуру РФ

США призвали Киев прекратить атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, так как это может привести к росту мировых цен на нефть. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Соответствующее предупреждение получили высокопоставленные сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.

По словам одного из собеседников газеты, Белый дом всё больше разочаровывается в таких "наглых атаках", которые, помимо прочего, грозят ответом со стороны России — мерами против энергетической инфраструктуры, на которую опирается Запад.