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22 марта, 07:55

США потребовали от Украины прекратить атаковать энергетическую инфраструктуру РФ

FT: США из-за цен на нефть запретили Украине атаковать энергообъекты в РФ

Пожар на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе, вызванный атакой украинского беспилотника. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Пожар на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе, вызванный атакой украинского беспилотника. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

США призвали Киев прекратить атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, так как это может привести к росту мировых цен на нефть. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Соответствующее предупреждение получили высокопоставленные сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.

По словам одного из собеседников газеты, Белый дом всё больше разочаровывается в таких "наглых атаках", которые, помимо прочего, грозят ответом со стороны России — мерами против энергетической инфраструктуры, на которую опирается Запад.

"Мы не поощряем и не позволяем осуществлять атаки внутри России", — отметил в беседе с изданием представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

Минэнерго сообщило о масштабных повреждениях энергетических объектов Украины
Минэнерго сообщило о масштабных повреждениях энергетических объектов Украины

Напомним, в последнее время ВСУ стали чаще атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. В частности, 17 марта под прицел вражеских беспилотников попал Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае. ПВО сбила все ракеты, однако обломки рухнули на объект и вызвали пожар. Погиб один человек. Предварительно, из-за сердечного приступа. Остальных сотрудников эвакуировали.

Матвей Константинов
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