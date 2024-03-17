Работников Славянского НПЗ эвакуировали из-за пожара

Работников нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края эвакуировали из-за пожара, населённому пункту ничего не угрожает. Об этом в своём телеграм-канале рассказал глава муниципального округа Славянского района Роман Синяговский.