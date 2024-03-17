Работников Славянского НПЗ эвакуировали из-за пожара
Глава Славянского района Синяговский: Работников НПЗ эвакуировали из-за пожара
Работников нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края эвакуировали из-за пожара, населённому пункту ничего не угрожает. Об этом в своём телеграм-канале рассказал глава муниципального округа Славянского района Роман Синяговский.
"Работники завода эвакуированы. Пострадавший умер, по предварительному заключению врачей, от сердечного приступа. Угрозы населённому пункту нет", — подтвердил Синяговский.
Life.ru ранее сообщал, что сегодня ночью в Краснодарском крае произошёл пожар на Славянском НПЗ после попытки атаки беспилотников. Средства ПВО сбили все объекты, однако обломки одного из них рухнули на территорию завода, после чего возник пожар. В результате происшествия погиб один человек, предварительная причина смерти — сердечный приступ.
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