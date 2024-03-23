Движение по Крымскому мосту временно перекрыто
Движение по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба Республики Крым. Всех, кто в настоящее время находится там, а также в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
При этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своём официальном телеграм-канале, что была объявлена воздушная тревога. Он отметил, что все службы приведены в состояние боевой готовности, в регионе работают силы ПВО.
"Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", — добавил губернатор.
Между тем в Севастополе проходит акция в память о жертвах теракта в "Крокусе". Местные жители несут цветы и свечи к фонтану в Комсомольском парке в память о погибших в страшной трагедии, которая унесла жизни 133 человек. При этом, по неофициальным данным, их может быть ещё больше.
ТАСС / Сергей Мальгавко