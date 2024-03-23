Движение по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба Республики Крым. Всех, кто в настоящее время находится там, а также в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.