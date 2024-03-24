Развожаев: Силы ПВО сбили 10 воздушных целей над Севастополем, ранена женщина

Российские военные сбили более десятка ракет в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале, уточнив, что пострадала местная жительница.

Обстановка в Севастополе. Видео © Telegram / SHOT

"Наши военные отражают массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито уже больше 10 ракет. Ракетная атака продолжается", — написал он.

В результате обстрелов женщина получила осколочное ранение в руку. Кроме того, повреждения получил пятиэтажный дом в районе улицы Батумской, повреждена газовая труба. В районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание, а на Гранатной, в районе Качинского шоссе, были зафиксированы прилёты осколков в дома. На ул. Матроса Кошки отключилась линия, туда уже направляется бригада.