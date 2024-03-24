Пять морских катеров повреждены при массированной атаке ВСУ на Севастополь

В результате массированной ракетной атаки ВСУ на Севастополь частично повреждена транспортная инфраструктура, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, пострадал морской и наземный транспорт.

"Морской транспорт: из шести катеров у пяти выбиты стёкла. Один катер сейчас работает на основной линии Графская пристань – Северная сторона. В течение дня в повреждённых катерах будут менять стёкла, по мере восстановления они будут выходить на линию", — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Кроме того, в результате удара повреждено 3 пассажирских автобуса, 13 школьных автобусов, 1 троллейбус, а также машина социального такси. Развожаев отметил, что недавно в регион поступили новые автобусы, поэтому для пассажиров изменений не будет.