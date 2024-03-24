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24 марта, 09:38

Пять морских катеров повреждены при массированной атаке ВСУ на Севастополь

Развожаев: При атаке ВСУ на Севастополь повреждена транспортная инфраструктура

В результате массированной ракетной атаки ВСУ на Севастополь частично повреждена транспортная инфраструктура, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, пострадал морской и наземный транспорт.

"Морской транспорт: из шести катеров у пяти выбиты стёкла. Один катер сейчас работает на основной линии Графская пристань – Северная сторона. В течение дня в повреждённых катерах будут менять стёкла, по мере восстановления они будут выходить на линию", — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Кроме того, в результате удара повреждено 3 пассажирских автобуса, 13 школьных автобусов, 1 троллейбус, а также машина социального такси. Развожаев отметил, что недавно в регион поступили новые автобусы, поэтому для пассажиров изменений не будет.

Развожаев: Силы ПВО сбили 10 воздушных целей над Севастополем, ранена женщина
Развожаев: Силы ПВО сбили 10 воздушных целей над Севастополем, ранена женщина

Ранее Life.ru писал, что в результате массированной воздушной атаки на Севастополь погиб один местный житель, ещё четыре человека получили ранения. Спасатели продолжают фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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