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23 марта, 22:26

Развожаев: Один человек погиб и четверо пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

В результате массированной воздушной атаки на Севастополь погиб один местный житель, ещё четыре человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Обстановка в Севастополе. Видео © Telegram / SHOT

"Наши военные отразили атаку на Севастополь. Она была самой массированной за последнее время. Из-за попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской погиб 65-летний севастополец", — написал он в своём телеграм-канале.

Всего, по данным губернатора, в результате попадания осколков пострадали четыре человека. У 18-летнего подростка зафиксированы поверхностные резаные раны предплечья, у мужчины 1991 года рождения — осколочное сквозное ранение предплечья, у мужчины 1989 года рождения — осколочные ранения руки. Также женщина 1957 года рождения получила перелом голени.

Развожаев добавил, что спасатели продолжают фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет. Так, например, в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета и не разорвалась.

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Напомним, сегодня вечером в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Губернатор города сообщил, что военные вели работу по уничтожению воздушных целей, в итоге силы ПВО сбили более десятка ракет. Ранее было известно, что в результате массированной атаки пострадал несовершеннолетний, а также была ранена женщина.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Николь Вербер
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