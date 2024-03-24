Развожаев: Один человек погиб и четверо пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

В результате массированной воздушной атаки на Севастополь погиб один местный житель, ещё четыре человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Обстановка в Севастополе. Видео © Telegram / SHOT

"Наши военные отразили атаку на Севастополь. Она была самой массированной за последнее время. Из-за попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской погиб 65-летний севастополец", — написал он в своём телеграм-канале.

Всего, по данным губернатора, в результате попадания осколков пострадали четыре человека. У 18-летнего подростка зафиксированы поверхностные резаные раны предплечья, у мужчины 1991 года рождения — осколочное сквозное ранение предплечья, у мужчины 1989 года рождения — осколочные ранения руки. Также женщина 1957 года рождения получила перелом голени.

Развожаев добавил, что спасатели продолжают фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет. Так, например, в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета и не разорвалась.